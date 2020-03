Sommerfuglene er under pres - nu kommer ambassadører med hjælp

De danske sommerfugle får færre og færre levesteder i Danmark, og det vil Danmarks Naturfredningsforening gøre noget ved. De er i gang med at ansætte frivillige sommerfugleambassadører i hele Danmark, så hver kommune kommer til at have én sommerfugleambassadør.

I Horsens, Hedensted og på Fanø er der allerede blevet ansat ambassadører. De har været på kursus og er nu klar til at tage kontakt til virksomheder, ejerforeninger og offentlige institutioner for at lave et sommerfuglepartnerskab med dem.

Som sommerfuglepartner siger virksomhederne ja til at indrette deres grønne arealer, så det bliver gode levesteder for sommerfugle, bier og andre insekter. Det skal sikre, at der fremover er flere steder, hvor insekterne kan leve.

Vil hjælpe sommerfuglene

I Horsens hedder den nye sommerfugleambassadør Katharina Wendelboe Ritzi. Til dagligt er hun salgsleder og key account manager ved Berendsen, men ved siden af brænder hun for naturen, og derfor vil hun være med til at gøre en forskel for de danske sommerfugle.

- Jeg er naturelsker, og det gør ondt i mit hjerte at følge med i, hvordan det står til for naturen. Jeg har længe tænkt, at jeg gerne ville gøre noget mere end bare at støtte økonomisk. Så da jeg så stillingsopslaget, tænkte jeg, at det var helt perfekt, fortæller Katharina Wendelboe Ritzi.

Katharina Wendelboe Ritzi er Danmarks Naturfredningsforenings nye sommerfugleambassadør i Horsens. Foto: Pernille Leftes

Titlen som sommerfugleambassadør er stadig meget ny for hende, men hun glæder sig til at komme ud og lave sommerfuglepartnerskaber i Horsens. Den første aftale er hun allerede ved at arbejde på.

- Jeg har et rigtig stort netværk i kraft af mit arbejde, så jeg har helt sikkert en liste over potentielle kunder, som jeg vil tage fat i.

Den første danske sommerfuglepartner

Men selvom Katharina Wendelboe Ritzi endnu ikke har nået at finde nogle sommerfuglepartnere, så er den første aftale i hele Danmark skrevet under med en virksomhed, som ligger i Horsens. Danmarks Naturfredningsforening har indgået et sommerfuglepartnerskab med Rema 1000, som har administration og centrallager liggende i Horsens.

Dette område ved Rema 1000 skal blomstre op og blive til et godt levested for sommerfugle og andre insekter. Foto: Pernille Leftes

Aftalen betyder, at et grønt område på 80.000 kvadratmeter omkring Rema 1000's bygninger bliver indrettet, så der er fokus på, at det skal være gode levesteder for insekterne. Deurdover kommer Rema 1000 også til at sælge planter i deres butikker, som kan skabe mere biodiversitet i kundernes haver - til glæde for sommerfuglene:

- Vi vil gerne hjælpe kunderne med at lave en biodiversitetsvenlig have derhjemme, fordi vi har et problem. Hvis det her fortsætter, så har vi et kolossalt problem, fordi vi kommer til at mangle bestøvere i naturen, siger Steffen Marx, der er indkøbsansvarlig for planter, frugter og grønt i Rema 1000.

Danmarks Naturfredningsforening søger stadig sommerfugleambassadører i Billund, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa Kommuner.