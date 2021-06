Spejdere kan ånde lettet op: Borgerforslag om at forkaste byggeri ved Nørrestrand afvist i byrådet

Et ja til borgerforslaget, der er stillet af Danielle Piann Kolling og Lena Harboe Pedersen, der bor i lokalområdet, ville have betydet, at Karen Jeppe Gruppes planlagte spejderhus syd for Nordre Strandvej skulle skrottes, men sådan bliver det det ikke.

Den politiske proces, der kan bane vej for et spejderhus syd for Nordre Strandvej, kan nu fortsætte. Plan- og miljøudvalget skal efter sommerferien tage stilling til de indsigelser, der er kommet i høringsfasen.



Det er første gang, byrådspolitikerne har skullet behandle et borgerforslag, og de blev ifølge avisen enige om, at samtlige partier på skift skulle præsentere deres holdninger til borgerforslaget.



Fire partier stemte for borgerforslaget, Enhedslisten, Miljølisten, Venstre og Konservative, mens Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.