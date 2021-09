Stephanie Lose: Hospitaler over hele landet er pressede

Stephanie Lose medgiver, at det er en "svær tid", som sundhedsvæsenet ser ind i. Hun siger, at det kan blive nødvendigt at udskyde planlagte operationer.



- Alt i alt må jeg sige, at selv om ikke alle afdelinger er lige pressede, og vi gør en indsats for at hjælpe hinanden på tværs, så ser sundhedsvæsenet ind i en svær tid, siger hun.

En mulig løsning er ifølge Stephanie Lose at udvide en kompensationsordning, der er lavet for at overkomme puklerne efter coronakrisen, så den også dækker merudgifter, som hospitalerne har i andre sammenhænge.

Forslaget vil regionerne drøfte med sundhedsministeren, siger hun.

- Der vil være brug for midler til at betale for behandling på privathospitaler og ekstras betaling til alle faggrupper, der bidrager ved for eksempel at komme ind en lørdag eller en aften for at hjælpe til. Omvendt er vi meget bevidste om, at lysten til at arbejde ekstra ovenpå corona og sygeplejerskestrejke mange steder er begrænset, siger Stephanie Lose.