Større brand i Horsens midtby

Lidt før klokken 13 udbrød der brand i en etageejendom på Rådhusgade i Horsens.

Branden i ejendommen, der blandt andet huser tøjbutikken Only, er under kontrol, men den udvikler en hel del røg, som kan ses i det meste af Horsens C.

Folk opfordres til at holde sig væk fra området. Foto: Karsten Skov Villadsen

Sydøstjyllands Politi opfordrer folk, der bor i nærheden, til at lukke døre og vinder. Der er lige nu ingen fare for spredning af ilden.

Ifølge Horsens Folkeblad er alt disponibelt mandskab fra brandstationen i Horsens samt styrker fra Hornsyld - i alt 22 brandmænd og ni brandbiler - på stedet.