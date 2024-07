Stort politiopbud på i Horsens midtby

Evakuering i Bryggen - Sprinklere lukker Kvickly

Torsdag middag blev ansatte og kunder evakueret fra Bryggen, da brandalarmen gik. Et skadet sprinklerhoved tændte alarm og sprinklere - som nu har lukket Kvickly.

Kl. 12:02 indløb alarmen, hvorfor Vejle Brandvæsen kort efter befandt sig ved Bryggen.

- Vi er ved at bygge om, og her blev et sprinklerhoved beskadiget, hvorfor der løb vand ud. Når systemet registrerer, at vandtrykket falder, tænder brandalarmen og sprinklerne, fortæller centerchef i Bryggen, Claus Brændgaard.

Alle gæster og ansatte blev evakueret, men var efter 20 minutter tilbage i centret, da det var bekræftet, at der ikke var brand.

Dog har sprinklerne efterladt en stor mængde vand, som først blev fjernet i centret, men siden er løbet ned i Kvickly, der nu er ramt af store vandskader, skriver VAFO. Derfor er Kvickly lukket på ubestemt tid.