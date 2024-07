Strandet på båd i tre døgn: De var grådlabile og dehydrerede, da vi kom

Af Hannah Børnich Garad Udgivet 13. jul I samarbejde med TV2 Østjylland

Efter tre døgn uden mad, vand eller strøm, blev tre personer reddet af Maiken Kvist og hendes kollegaer fra Dansk Søredningsselskab.

Torsdag eftermiddag blev de frivillige fra Dansk Søredningsselskabs afdeling i Juelsminde kaldt ud på en dramatisk opgave. De blev ringet op af det nationale redningscenter, JRCC, som fortalte, at en kutter var gået på grund i nærheden af Endelave. En forbipasserende båd blev anråbt af personerne ombord på kutteren, og satte derfor redningsaktionen igang ved at ringe efter hjælp. - Vi fik at vide, at der var tale om en båd på 40-45 fod, fortæller Maiken Kvist, som er stedfortrædende leder for DSRS i Juelsminde. Derfor ventede hun og de andre frivillige en times tid før de sejlede ud til kutteren i håb om, at der ville blive mere højvandet, og at det dermed ville blive nemmere at få den store kutter fri.

Vi kunne se, at der var tre personer ombord, som var både grådlabile og dehydrerede Maiken Kvist, stedfortrædende kontoransvarlig, DSRS Juelsminde

Strandet i tre døgn Men da Maiken og hendes team kom frem mødte de et noget andet syn, end de havde regnet med. - Vi troede blot, der var tale om en grundstødning, men det viste sig at være værre end det, fortæller hun - Vi kunne se, at der var tre personer ombord, som var både grådlabile og dehydrerede. De tre personer fortalte, at de havde ligget stille med båden netop dér i hele tre døgn uden hverken mad, vand eller strøm. Tilkaldte ambulancer med det samme Derfor måtte Maiken og hendes to kollegaer konkludere, at deres opgave gik ud på at få hjulpet de tre personer - og altså ikke at få båden fri. - Vi kunne se på skibets tilstand og karakteren af grundstødningen, at der var tale om en bugseringsopgave, og det kan vi ikke klare, siger Maiken Kvist. - Så vi fik de tre personer med i redningsbåden, og fik dem talt til ro. Derefter ringede Maiken til JRCC som viderestillede hende til politiet, og derefter ringede hun 112 og sørgede for, at der ville holde ambulancer klar, når de kom i land med de tre personer. - Og så gav vi dem noget sodavand og proteinbarer, og de fik varmetæpper på, siger hun.

Det er en flok frivillige, der sidder klar til at hjælpe ved DSRS i Juelsminde. Foto: DSRS

Maiken Kvist påpeger, at det i situationer som denne, er afgørende, hvordan det frivillige hold samarbejder, kommunikerer og planlægger. Torsdag var hun afsted med to gode kollegaer, og alle tre holdt hovedet koldt i den ellers lidt dramatiske redningsaktion. - Vi er en stor kollegagruppe, der kender hinanden, og ved hvordan vi skal agere i sådanne situationer, siger hun.

De var i tvivl om, om der ville komme hjælp Maiken Kvist, stedfortrædende kontoransvarlig, DSRS Juelsminde

Havde mistet håbet De tre personer var godt medtagede ovenpå tre døgn til søs, og de havde nær mistet håbet om at få hjælp, fortalte de torsdag til Maiken Kvist. Der gik nemlig over en time, fra at de havde råbt om hjælp til den forbipasserende båd, til at redningsbåden nåede frem. - Der kommer ikke mange sejlende forbi i det område, og vi kunne ikke ringe ud til dem og fortælle, at vi var på vej. Så de var i tvivl om, om der ville komme hjælp, siger hun. Det sker hele tiden Det er ikke første gang, at Maiken Kvist og de øvrige frivillige fra DSRS Juelsminde er blevet kaldt ud til grundstødninger i samme område, som de fandt fiskekutteren i går.

Vi oplever flere og flere, der køber båd uden helt at have sat sig ind i reglerne til søs Maiken Kvist, stedfortrædende kontoransvarlig, DSRS Juelsminde