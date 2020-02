Sundparken skal til bold

Sundparken møder talstærkst op til kampen i aften.

AC Horsens har stillet 600 fribilletter til rådighed for beboerne i Sundparken. Det er et nyt samarbejde mellem fodboldklubben og det ghettomærkede kvarter, der skal skaffe flere til fodbold og forhåbentligt et mere positivt syn på Sundparken.

- Vi håber, det skaffer opmærksomhed omkring, at vi syntes, at ghettopakken rammer os alt for hårdt, fortæller direktør for boligforeningen, Michael Meldgaard, til TV SYD.

- Vi har ingen kriminalitet, hærværk eller uro, og det er ligeså sikkert at bevæge sig rundt i Sundparken som i resten af Horsens.

Sundparkens indtog til kampen bliver med fuld musik. Og det er bogstaveligt. Beboerne har stablet et orkester på en halv snes mand på benene, og det skal gå foran de andre beboere, når de går fra Sundparken ned mod stadion.

Når de ankommer, er der 400 tophuer og 400 halstørklæder i AC Horsens-farver til de første. Der vil være bannere og fællessang og det hele.

- Vi regner med, at der kommer mindst 400, fortæller Michael Meldgaard.

Der er i forvejen et samarbejde mellem fodboldklub og boligområdet. For eksempel har ti unge fra Sundparken et fritidsjob på stadion, når der er kamp. Et samarbejde begge parter er glade for.

Deltagerne mødes klokken 17.15 foran Sundparkhallen og går så til stadion.

- Og det er ikke kun for beboere. Også venner af Sundparken er velkomne. Det kan for eksempel være folk, der går til spinning eller noget andet herude, fortæller direktør Michael Meldgaard.