Svante rejser hundredevis af kilometer for en weekend i middelalderen

Træflis under fødderne og duften af røg er ikke ualmindelig i Horsens på denne tid af året.

Middelalderfestivalen er tilbage efter to år med aflysninger på grund af corona.

Svante Hamilton har været med i så mange år, at hun ikke længere har styr på det præcise tal. Men i hvert fald i syv år. Derfor er smilet heller ikke til at tage fejl af.

- Det er godt at være tilbage, siger hun.

En lang rejse

Selvom Svante Hamilton ikke er bosat i Danmark, kører hun gerne 19 timer for at være med til Middelalderfestivalen. Hun har sin egen bod, hvor hun sammen med sin mand sælger skind, træ- og lædervarer.

- Det her er et af vores yndlingsmarkeder, for stemningen er god, og alle er venlige, siger hun.