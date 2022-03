Sviner eks på Facebook: Én politikreds afviser - en anden har rejst sag

Der kan være stor forskel på, hvordan politikredse tolker et tilhold - og dermed tilsyneladende også graden af beskyttelse mod stalking.



Det viser en sag fra Østjylland, hvor en mand i månedsvis har svinet sin ekskone til på sin offentligt tilgængelige Facebook-profil, skriver TV2 Østjylland.

Østjyllands Politi har tre gange afvist at rejse en sag mod manden. I Sydøstjyllands Politikreds har man dog tilsyneladende lavet den stik modsatte vurdering, som betyder, at manden igen skal for retten.

Det undrer mandens ekskone.

- Det er jo præcis det samme, jeg har anmeldt af flere omgange. Han skriver forskellige løgne og beskyldninger om mig og deler billeder og så videre. Jeg har forsøgt at anmelde det flere gange og er blevet afvist flere gange af Østjyllands Politi, men Sydøstjyllands Politi har taget det seriøst, siger hun til Tv2 Østjylland.

Manden er dømt for stalking og har et tilhold mod både ekskonen og deres to fælles børn. I tilholdet står blandt andet, at han ikke må kontakte kvinden eller hendes børn, og at han heller ikke må kontakte hende indirekte ”f.eks. ved at skrive om hende på internettet…”

Ekskonen har tre gange meldt sin eksmand til Østjyllands Politi for at overtræde tilholdet, når han har skrevet om hende eller lagt billeder af hende eller børnene op på sin Facebook-side. Men alle tre gange har Østjyllands Politi afvist at rejse en straffesag.

Østjyllands Politi har afvist kvindens anmeldelser i henholdsvis juli 2020, november 2020 og januar 2021. Tv2 Østjylland har set både anmeldelserne og afvisningerne fra politiet.



Politikreds har svært ved at svare

Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Lennart Glerup, kan ikke give et klart svar på, hvorfor anmeldelserne er blevet afvist.

- Det har jeg svært ved at svare 100 procent på. Jeg har ikke været inde og se dem. Jeg kan bare sige, at vi har brugt rigtig meget tid på den her sag, vi har efterforsket sagen, og vi har rejst alle de sager, hvor der var grundlag for det, siger Lennart Glerup til Tv2 Østjylland.

Eksmand tiltales for at bryde tilhold på Facebook

Det er Sydøstjyllands Politi, der oprindeligt har udstedt tilholdet. Sydøstjyllands Politi afviser dog at kommentere, da der lige nu er en verserende straffesag i gang.



Til maj skal eksmanden nemlig for retten endnu engang. Her er han tiltalt for at bryde sit tilhold ved at møde op på kvindens private adresse.

Men anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har faktisk også valgt at tiltale manden for at bryde sit tilhold ved at lægge opslag på sin Facebook-profil omhandlende Marie og hendes børn.

Det viser anklageskriftet, som Tv2 Østjylland er i besiddelse af.

I tillægsanklageskriftet fremgår det, at han tiltales for indirekte at have kontaktet kvinden og hendes børn, idet tiltalte lagde opslag ud på sin egen offentlige Facebook-profil omhandlende kvinden og hendes børn.

Professor ikke overrasket over to tolkninger

Sydøstjyllands Politi har altså tilsyneladende truffet den stik modsatte beslutning af, hvad Østjyllands Politi tidligere har gjort.

Den vurdering overrasker ikke Sten Schaumburg-Müller, som er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han vurderer, at formuleringen af tilholdet er så uklar, at det efter hans mening skaber et grundlag for tvivl.

- Jeg kan godt forstå, at den ene politikreds kommer frem til én afgørelse, og den anden politikreds kommer frem til en anden. Det er en uklar måde, tilholdet er formuleret på, og det kan tolkes på flere måder, siger Sten Schaumburg-Müller til TV2 ØSTJYLLAND.

Straffesagen begynder ved Retten i Horsens til maj.

TV2 Østjylland har været i kontakt med eksmanden, der ikke har ønsket at medvirke.