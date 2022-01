Sydjysk kommune bliver årets ungdomskommune

Prisen uddeles hvert år til den kommune, der gør noget helt særligt for det gode ungdomsliv i kommunerne.

De unge med ved beslutningsbordet

Det, dommerpanelet har lagt vægt på, er, at Horsens Kommune gennem flere år har arbejdet "med og for unge".

For eksempel skriver de, at kommunen har et velfungerende ungeråd, der inddrages i flere af byrådets beslutningsprocesser, og som har reel mulighed for at sætte et præg på deres kommune.

Faktisk er det ungerådet, der står bag indstillingen til prisen.

Forkvinde for DUF, Christine Ravn Lund, er en del af årets dommerpanel og håber på, at flere kommuner vil finde inspiration til ungeinddragelse hos Horsens Kommune.