Syv brande i affaldscontainere i nat: Politiet leder efter unge drenge

Syv påsatte brænde på bare 42 minutter. Sydøstjyllands Politi fik pludselig nok at gøre, da flere containere og skraldespande i nat blev sat i brand i Horsens indre by.

- Der har været gang i den. Det heldige er, at det bliver opdaget. De her containere har stået op ad bygninger, så det kunne have udviklet sig, men heldigvis kom ingen til skade, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen.

Brandstiftelser med minutters mellemrum

Den første anmeldelse indløb klokken 02.38, hvor en affaldscontainer i Thonbogade brændte. Herefter blev der med minutters mellemrum stukket ild til affaldscontainere i flere baggårde - først ved Graven og dernæst i Hospitalsgade.

Brandstifterne forsatte mod Rådhustorvet, hvor en brændende plasticcontainer i et affaldsskur nåede at forvolde skade på både træloft og en cykel.

Klokken 03.20 nåede politiet frem til den sidste brand i en metalskraldespand ved et busstoppested i Nørregade, som dog hurtigt blev slukket med en pulverslukker, inden der opstod skader.

Grove drengestreger

Vidner har ifølge politiet set tre personer løbe fra flere af stederne.

- Vi leder efter tre drenge mellem 15 og 20 år. I den forbindelse vil vi gerne høre fra vidner, som har set eller hørt noget - eller har en ide om, hvem det kan være, siger vagtchef Jesper Brian Jensen, som også opfordrer de tre til selv at melde sig.

Brandene efterforskes nu som grove drengestreger, og der vil blive rejst sigtelse for groft hærværk. I den forbindelse vil der også blive tale om et større erstatningskrav, oplyser vagtchefen.