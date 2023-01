Taberen i keramikkrigen synes, at dommen er for hård.

Sø- og Handelsretten afgjorde i dag en årelang strid mellem på den ene side keramikeren Kasper Würtz og på den anden siden TV-personligheden Christian Bitz og grossistfirmaet F&H.

Landsretten har tidligere afgjort, at Christian Bitz har planket et keramikdesign fra Kasper Würtz, og Sø- og Handelsretten afgjorde i dag, at han og grossistfirmaet skal betale 6,4 millioner kroner i erstatning til Kasper Würtz. Christian Bitz afviser at udtale sig, men F&H skriver i en email:

- F&H anser afgørelsen fra domstolen som hård i forhold til gældende retspraksis. Vi har været kede af sagen fra begyndelsen, men desværre er den kørt af sporet og trukket unødigt langt ud. Vi vil nu nærlæse dommens præmisser, skriver F&H.

Dommen fra Sø- og Handelsretten kan ankes til Højesteret, men Højesteret kan af egen drift afvise sagen, hvis de ikke finder den principiel nok.