Tag din bil med og kom til coronafri festival

Torsdag, fredag og lørdag har folk i og omkring Horsens kunnet opleve drive-in i alle afskygninger til byens ”Kør-selv-festival”. Lige fra koncerter, filmfremvisninger og comedy til underholdning for de mindste.

Festivallen bliver holdt på den store koncertplads ved FÆNGSLET, hvor publikum kan holde side om side i deres biler og nyde underholdningen på scenen og få lyden via fm-båndet i bilradioen.

I alt har 1300 biler sikret sig billet til et af festivalens mange arrangementer i løbet af de seneste par dage.

- Det har været sindssygt hyggeligt. Til vores børnearrangementer hang børnene ud af vinduerne og op af soltagene på bilerne og vinkede og hujede, fortæller Anne-Mai Vig Mott, der er tovholder på festivallen.

Kulturtilbud i en coronatid

Det er Horsens Kommune og en række andre kulturaktører i kommunen, som står bag initiativet, som er født af et ønske om fortsat at lave kulturtilbud til kommunens borgere trods corona.

- Da alt det her corona startede, gik vi i tænkemode i forhold til, hvordan vi kunne omlægge nogle af vores bylivsaktiviteter. I starten lavede vi en masse online aktiviteter, men nu i takt med at der blev åbnet op igen, tænkte vi, at det kunne være sjovt at lave en drive-in, Anne-Mai Vig Mott fra Mærk Byen.

Til arrangementet blev publikum modtaget af Komediehuset, som var klædt i piccolokostumer. Foto: Hanne Nielsen

Flere arrangementer var gratis

Til festivallen har man blandt andet kunnet komme til koncerter med Peter Sommer & Tiggerne, se den nyeste klovn film ”Klovn the Final”, og så har de mindste kunnet opleve Ramasjang Mysteriet og Hr. Skæg i levende live.

Flere af festivallens arrangementer var gratis at booke billet til – eksempelvis filmfremvisninger og underholdning for børnene. Mens priserne for de andre arrangementer er blevet holdt lave for at sikre at flest mulige ville gøre brug at tilbuddet.

- Vi har faktisk oplevet, at flere har været gengangere. Folk er kørt hjem fra det ene arrangement og måske spist frokost, og så har de været tilbage til, når vi åbnede for det næste, siger Anne-Mai Vig Mott.

Kør-selv-festivalen slutter i aften, og for nu er konceptet kun tænkt som en engangsfornøjelse. Men flere deltagere har allerede ytret ønsket om, at kommunen gentager konceptet.

Aftenens sidste arrangement er koncert med bandt Carpark North, som spiller i aften kl. 21.30. Klik her, for at læse mere om arrangementet.