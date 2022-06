Takket være corona har Horsens fået en ny tradition - Julie glæder sig til at mærke festugens nerve

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Det gamle ordsprog kan bringes i spil, når det kommer til Horsens' splinternye festuge. Den så dagens lys i lille skala, da der var corona i 2020, og i år kan de slå dørene op til den helt store fest.

- Jeg glæder mig helt vildt, siger Julie Due Steffensen.

Croquis, musik, dans og kunst

Med over 80 punkter på programmet er festugen vokset en del siden 2020. Dengang skabte Horsens kommune festdagene under navnet Horsens Hideouts, da meget andet blev aflyst.

Julie Due Steffensen står for aktiviteterne på kultur- og spillestedet Platform K, og hun var også med for to år siden, da der var flere begrænsninger end begivenheder.

- I år er den helt store forskel, at corona er forduftet. I 2020 vidste vi, hvor mange der ville komme, så det er lidt spændende den her gang. Mange events er gratis, så det er jo at se på dagen, siger hun.