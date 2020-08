Talentstævne slår alle rekorder med 950 piger forsamlet til coronasikker fodbold

I denne weekend er 950 piger mellem 12 og 16 år fra hele landet samlet til talentstævne på fodboldbanerne i Stensballe ved Horsens.

Det har ikke været let at gennemføre sådan et stævne med så mange børn og deres trænere i disse coronatider, men 200 frivillige har arbejdet i døgndrift siden marts måned for at få stævnet til at leve op til alle coronaregler og restriktioner med høj hygiejne og med fokus på, at der maksimalt er forsamlet 100 personer rundt omkring på både baner og indkvarteringsstederne.

Piger fra U12, U13, U14 og U16 deltager i talentstævnet i Horsens. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Mere af al ting og høj hygiejne

- Vi har skullet have mange flere overnatningssteder, spillesteder og ledere i år for, at det her kunne lykkes, forklarer stævneleder Verner Sørensen.

- Vi har derfor busser, der konstant kører med de unge piger mellem indkvarteringsstederne, til hvor de spiller og retur straks efter kampen, så vi ikke får for mange mennesker nogle steder. Og pigerne bor sammen i små grupper med maks. otte personer som alle kender hinanden, og man må ikke

Arrangementet har mødt stor opbakning, og med 950 deltagende piger slår årets stævne alle rekorder fra de 27 tidligere år.

- Der er jo ingen børn, der spiller fodbold, der synes, det har været sjovt i år, da de fleste stævner og fodboldskoler har været aflyst. Så vi har kæmpet for, at det kunne lykkes og samtidig overholde alle myndighedernes krav og anbefalinger, siger Verner Sørensen.

Imponerede deltagere

En af dem der deltager i stævnet i weekenden, er hjælpetræner hos Jetsmark IF i Pandrup i Nordjylland, Bonnie Steffensen. Hun er overvældet over det store forarbejde, som arrangørerne har lavet:

- Jeg er dybt imponeret over dem, der organiserer stævnet. Det har virkelig været noget af et arbejde. Det er helt fantastisk og så flot lavet, siger hun.

Tagselvbuffeten er aflyst i år. Maden serveres for de mange deltagere af hensyn til smittefare. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Også Charlotte Vibeke Sort, der er træner for U13 pigerne i København KUFM, er behørigt imponeret over alle de tiltag arrangørerne har lavet:

- Der er tænkt over alt, vi er hele tiden blevet opdateret under planlægningen. Og det kører bare med sprit alle vegne, og buffeten er i år ikke tagselvbuffet, men den bliver serveret for os, så vi føler os på alle måder helt trygge.

Stævneleder Verner Sørensen er meget rørt over den store opbakning, der er til det årligt tilbagevendende talentstævne for fodboldpiger i Danmark. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

En rørt arrangør

Verner Sørensen er stolt og også ret rørt over den store opbakning til stævnet i disse vanskelige tider:

- Flere gange har vi troet, det ikke kunne lade sig gøre. Men vi har sloges og kæmpet for det, og ja, så står vi her med det største antal deltagende hold nogensinde. Det kan nærmest ikke blive bedre, siger Verner Sørensen med grøde i stemmen.