Thy-brødre, rapper og gendannet band indtager friluftscenen i Lunden

Ingen restriktioner

I 2020 satte coronapandemien en stopper for de traditionsrige koncerter i Lunden. Året efter rykkede musikken ud til Fængslet i Horsens. Årsagen var myndighedernes kvadratmeterkrav, men nu kan Claus Visby forhåbentlig igen byder musikglade gæster velkommen til musik under åben himmel på Sundvej.

- Lunden er noget specielt. Træerne omkranser pladsen, man står tæt, og det gør altså bare noget ved oplevelsen, siger direktøren, som godt kan mærke, at folk lige skal vende sig til tanken om, at det igen er muligt at komme på græs og danse og skråle sammen.

Der er plads til 5.500 mennesker ved friluftsscenen i Lunden.