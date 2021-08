Tiårig hårdt kvæstet efter ulykke på elløbehjul

En tiårig dreng er hårdt kvæstet efter en ulykke på elløbehjul tirsdag eftermiddag i Horsens.



Det skriver Horsens Folkeblad, der har talt med vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.



Ulykken skete på Chr. M. Østergaards Vej tirsdag klokken 16.09.

Ifølge politiet kørte tre drenge i tiårsalderen på et elløbehjul - en fører og to passagerer bagved.

Drengene kørte på Pilegade i østlig retning og direkte ud på Chr. M. Østergaards Vej, hvor en 73-årig kvindelig bilist fra Horsens ikke havde chance for at undvige og ramte drengene, skriver Horsens Folkeblad.

Det var en dreng på 11 år, der førte elløbehjulet. Han fik mindre personskade, mens den tiårige altså blev hårdt kvæstet. Stig Simonsen oplyser til Ritzau, at den tredje dreng på elløbehjulet umiddelbart ikke kom til skade.

Den kvindelige bilist er uskadt.

Det blev i 2019 lovligt at køre elløbehjul i trafikken. Som udgangspunkt skal man være 15 år, og børn under 15 år må kun køre på elløbehjul i trafikken, hvis de er sammen med en voksen, som har kontrol over kørslen.

Derudover må man kun køre en person på løbehjulet ad gangen.