Tilbud til 500 veteraner: Nyt værested indviet

I dag blev et nyt værested for veteraner indviet i Horsens i grønne omgivelser.

- Det er virkelig et dejligt sted! Og det er et fredfyldt sted, hvor vi også har masser af muligheder udenoms. Så vi også har mulighed for at gå en tur, siger Viggo Brohus, der er næstformand for Horsens Veteran Café.

Veteranerne havde brug for et nyt sted i stedet for deres eksisterende i Allegade. Derfor gik Viggo Brohus til kommunen, og her blev de tilbudt en pavillon på Hattingvej 14. Noget, som næstformanden egentlig var skeptisk overfor til at starte med.

- En pavillon, tænkte jeg bare. Det er nok gammelt lort! Men jeg må da ærligt indrømme, at det må jeg tage i mig igen, siger en glad Viggo Brohus.

I Horsens findes der knap 500 veteraner. Og en af dem er Viggo Brohus selv, som har været udsendt til Cypern i 1974. Han ved derfor, hvor meget det betyder med et sted, hvor man kan komme som veteran og dele sine oplevelser.

- De har virkelig et behov for at tale med ligesindede. Mange taler ikke med deres familier om, hvad det er, de har været udsat for, siger Viggo Brohus.

Caféen har åbent hver torsdag 13-16 og den sidste torsdag i måneden holder caféen yderligere åbent fra 17-21.