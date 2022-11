Tine har fået annulleret ”uforståelig” parkeringsbøde, men hun sidder tilbage med undren

Nu har Tine Hvam Sørensen fået sin parkeringsbøde annulleret, men hun kan ikke lade være at stille spørgsmålstegn ved, om Apcoa rent faktisk mener, at det har udstedt afgiften på forkert grundlag.

Tine Hvam Sørensen har mistanke om, at parkeringsbøden måske kun er blevet annulleret, fordi sagen er blevet omtalt i medierne.



- Jeg sidder med en oplevelse af, at mediedækningen har haft en indflydelse, og jeg undrer mig over, om det er det, der skal til, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan kun håbe, at den var blevet annulleret alligevel.

Kender ikke årsagen

Årsagen til, at Apcoa har valgt at annullere parkeringsbøde, kender Tine Hvam Sørensen ikke.

Derfor vil hun gerne vide, om annulleringen er et udtryk for, at Apcoa og dermed Europark nu stopper med at udstede parkeringsbøder i tilfælde som hendes.

- Jeg synes, det kunne være fint, hvis de havde mod på at melde ud, om de nu laver deres praksis om. Så tror jeg, at mange ville blive lettede, siger hun.

TV SYD har rettet henvendelse til Apcoa og spurgt, hvor mange berørte parkanter, som de har konstateret, at der er tale om. Og om annulleringen af parkeringsbøderne betyder, at de nu vil ændre deres interne retningslinjer for netop at undgå lignende misforståelser?

TV SYD har endnu ikke fået svar fra Apcoa.