Tirsdagens smittetal: Smitten falder for sjette dag i træk i Billund

For sjette dag i træk falder smittetrykket i Billund Kommune, der ellers for en uge siden var den hårdest ramte kommune i landet. Nu ligger Billund med sin incidens på 124 helt nede på en 33. plads på ranglisten over de danske kommuner. Faktisk er Hedensted, Vejen og Horsens kravlet forbi Billund på listen.

Nedenstående testkorrigerede incidenstal for de syd- og sønderjyske kommuner er de samme som mandag, idet Statens Serum Institut ikke har sendt nye tal ud tirsdag.