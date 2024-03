Fredag efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi to 16-årige mænd, som var mistænkte for at have deltaget i et overfald i Horsens 1. marts.

Politiet har nu pågrebet de to unge mænd. Det bliver fremstillet i grundlovsforhøre ved Retten i Horsens i dag kl. 10:30.