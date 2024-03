De to 16-årige mænd, som Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste i fredags, har nu været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

De to er nu begge varetægtsfængslet i fire uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

De to unge mænd er mistænkte for at være involverede i et overfald begået i Horsens d. 1. marts. Ud over de to 16-årige er en 15-årige anholdt i sagen. Han er varetægtsfængslet i fire uger i surrogat.