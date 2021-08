To anholdt efter voldeligt opgør

Opdateret søndag formiddag med politiets nye oplysninger om antal ofre og formodede gerningsmænd

En 52-årig mand befinder sig i kritisk tilstand efter, at han lørdag aften flere gange blev stukket med en spids genstand i en lejlighed på Hybenvej i boligområdet Sundparken i Horsens.

Kort efter klokken 21 lørdag aften fik politiet en anmeldelse om, at den 52-årige mand var blevet overfaldet i sin lejlighed og flere gange stukket med en kniv. Søndag formiddag betegner politiets ofrets tilstand som kritisk.

- Vores efterforskning viser, at der har været tale om uoverensstemmelser mellem to beboere i samme opgang. Vi har endnu ikke klarhed om, hvad striden går på, siger efterforskningsleder Lars Elmstrøm, Sydøstjyllands Politi.

Han oplyser, at politiet har fundet kniv, som menes at være gerningsvåbnet, hos en af de to anholdte.

Slagsmål udviklede sig i Vejle

Et par timer senere lørdag aften blev 29-årig mand på Nørretorv i Vejle stukket mindst fire gange med en spidsgenstand - formentlig en kniv. Den 29-årige ligger nu på sygehuset og er hårdt medtaget.

Politiet oplyser, at de leder efter to navngivne mænd, som mistænkes for overfaldet. Offer og de formodede gerningsmænd kender hinanden. Der er tale om et slagsmål i nattelivet, der udviklede sig, vurderer politiet.