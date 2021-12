To anholdt og sigtet for at ville stikke ild til vaccinationscenter

Sydøstjyllands Politi sigter to mænd for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder og begærer grundlovsforhøret klokken 10 ved retten i Horsens holdt for lukkede døre. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.



Den efterforskning, som Sydøstjyllands Politi har gennemført siden søndag morgen, har tirsdag ført til anholdelse og sigtelse af de to mænd.

Der er tale om en mand på 27 år fra Horsensområdet, der blev anholdt i går eftermiddag ved 17-tiden med en halv times mellemrum.

- Vi er tilfredse med, at vi hurtigt gennem en målrettet og ret intensiv efterforskning har kunnet identificere og anholde de to mistænkte, siger politiinspektør Carit Andersen, leder af Efterforskningscentret ved Sydøstjyllands Politi.

Politiet betragter det som en meget alvorlig sag at forsøge at stikke ild på en bygning, der huser en vigtig samfundsfunktion som et vaccinationscenter.

Alvorlig sigtelse

- Det er denne alvor, der afspejles i sigtelsen, der er rejst mod de to mistænkte mænd, siger politiinspektør Carit Andersen.

Sigtelsen er rejst efter straffelovens § 181, stk. 1, jfr. stk. 3, om forsætlig brandstiftelse og har en strafferamme på op til 10 år. I sigtelsen henvises også til straffelovens § 81 d, som muliggør forhøjelse af straffen, når der er tale om corona-relateret kriminalitet.

Rude knust

Sydøstjyllands Politi har tidligere oplyst, at der var knust en rude i bygningen på Fuglevangsvej i Horsens, der huser vaccinationscenteret, og at der også var forsøgt at sætte ild til bygningen.

Det var medarbejdere i vaccinationscentret, der opdagede den knuste rude og sporene efter forsøget på brandstiftelse, da de mødte ind på arbejde søndag morgen ved 9-tiden.

Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt af hensyn til det kommende grundlovsforhør og den videre efterforskning i sagen.