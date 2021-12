To personer er anholdt efter dødsulykke ved Bornholm

To personer er anholdt efter skibskollisionen, der skete i nat ved Bornholm, oplyser den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Der er ifølge dem tale om en person født i 1991, og som har britisk statsborgerskab, og en 56-årig person fra Kroatien. Begge er mistænkt og sigtet for druk til søs, grov uagtsomhed til søs og skyldige i at forvolde de to sømænds død, skriver anklagemyndigheden i meddelelsen.