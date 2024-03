To unge efterlyses i forbindelse med overfald

Overfaldet fandt sted fredag den 1. marts, hvor de to 16-årige mistænkes for at udøve vold og trusler mod en person. Derfor ønsker politiet nu offentlighedens hjælp til at finde de mistænkte.

Til venstre på billedet ses Ghaith Ghali. Til højre på billedet ses Wael Abboud. Begge personer beskrives som spinkel af bygning og med en højde på cirka 160 centimeter.

Alle, der har oplysninger om, hvor de mistænkte befinder sig, bedes kontakte Sydøstjyllands Politi på 1-1-4.

I samme sag har politiet anholdt en 15-årig, der mistænkes for at have medvirket til samme overfald. Han blev klokken 13:00 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor han blev varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.