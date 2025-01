Togstation slår revner og har huller - passagerer må tage til takke med lappeløsninger

Vi bruger flere kræfter på at holde sammen på stumperne, end vi sådan set ønsker over tid

- Horsens Station lader noget tilbage i forhold til den ønskede stand. Æstetisk fremstår betonen relativt slidt, og vi er løbende nødt til at lave ting for at udbedre småskader, siger Thomas Bruun Jessen.

- Når vi laver fornyelser, generer vi jo trafikken, og det er altid en udfordring at køre trafik, samtidig med at vi fornyer og vedligeholder. Så jo mere vi kan lægge projekterne sammen, jo mindre forstyrrer vi trafikken.

Banedanmarks forklaring er, at de vil genere togpassagererne og togtrafikken mindst muligt ved at lægge de forskellige opgaver sammen.

Men hvorfor skal togpassagererne vente så længe på at få stabil grund under fødderne, når de skal med toget?

- Jeg vil gerne holde fast i, at vi mener, at perronen ikke er farlig. Men at folk synes, det ser trist ud, har jeg fuld forståelse for, siger Thomas Bruun Jessen.

Kan du forstå, hvis der er ældre og blinde, der er trætte af eller bange for, at der er huller og revner?

- Perronerne på Horsens Station er ikke farlige at bruge. Men vi bruger flere kræfter på at holde sammen på stumperne, end vi sådan set ønsker over tid.

På Horsens Station er perronerne nedslidte, og der er risiko for, at perroner og tilhørende perronforkant inden for en nærmere fremtid tid ikke længere kan opfylde deres funktion.

- Stationen har det ikke godt

Tommy Odderskjær Jensen er redaktør på magasinet Jernbanen. Desuden er han bestyrelsesmedlem i IDA Rail, som er et fagligt fællesskab inden for jernbanebranchen.

Han har indgående kendskab til jernbanenettet og togdriften i Danmark.

- Horsens Station har det slet ikke godt. Den kalder på at blive sat i stand. Det burde være gjort nogle år før, men det er de vilkår, der er lige nu. Der er flere faktorer i det, siger han og fortsætter:

- Man vil have skiftet signalsystemet ud, og det ville kræve en lukning af banen mellem Vejle og Skanderborg. Når man får det nye signalsystem, som har nogle flere muligheder, så kan man godt dele arbejdet sådan, at man kan køre igennem på ét spor og så arbejde med perronerne i et andet spor, siger han.

Han siger, at der ikke er mange stationer i Danmark, der er i samme forfatning som Horsens Station. Men han har også forståelse for, at man ikke går i gang med den store renovering med det samme.

- Jeg kan fint følge Banedanmarks argument om at vente til 2030, men det er også lidt trist, at det først sker nu. Men det er jo de vilkår, vi arbejder under lige nu. Hvis man skulle bygge Horsens Station om i dag, så ville det formentlig betyde, at en del af togtrafikken skulle indstilles i længere perioder, og det er strækningen simpelthen for vigtig til, siger Tommy Odderskjær Jensen.

Han fortæller, at Banedanmark må gøre nogle "benhårde prioriteringer", fordi de har et stort efterslæb på vedligehold. Og de penge går først og fremmest til at vedligeholde spor, siger han.

Banedanmark har et budget på otte millioner kroner om året til vedligehold af 140 togstationer.