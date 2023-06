Tommy er månedens trøffelhelt og verdens bedste far

Hej Casper,

Super sød tanke med kagemanden til en super far, især når der næsten altid er mere fokus på Mors Dag.

Jeg ved, du får mange historier om, at alle har den bedste far, men jeg ville alligevel dele en historie om netop min far.

Min far hedder Tommy Simmenæs. Han er 50 år gammel (Eller tudsegammel, som vi kalder ham), og han bor i Horsens sammen med min mor Mille og mig - og vores hund Aiko.

Min far er en af de mest uselviske og mest hjælpsomme mennesker, jeg kender.

Min far har været igennem et kræft-forløb nogle år tilbage men er den dag i dag stadig kræftfri, men stadig igennem det forløb sagde han aldrig nej til at hjælpe andre. Han er en af de personer, der sætter andre mennesker før ham selv.

Han bruger meget tid på at køre motorcykel om sommeren, og han kører bl.a. konfirmationskørsel på hans motorcykel for folk, der måske ikke har de helt store økonomiske midler eller folk, der måske har haft det svært. Han kører ud til forskellige plejehjem, hvor de ældre er så glade for at se dem, og de for sig en god snak - og opholdssteder hvor børn og unge har det svært. Han gør det sammen med hans motorcykelklub for at beboende skal få en god og måske lidt anderledes oplevelse - Og de gør det ganske gratis.

Han arbejder for SOS Autohjælp, og jeg ved, at en af de ting, han er glad for, er at gøre en forskel for kunderne. At give dem en god oplevelse er vigtig for ham. Han elsker at hjælpe folk. Jeg tror faktisk han bruger mere tid ude af huset pga. af det.

Han har altid kørt mig og min lillebror rundt. Der var ikke noget, der var for langt væk eller et tidspunkt, der var forkert. Selv nu køre han mig rundt til forskellige ting, som bl.a. ørelæge i Fredericia, fordi jeg ikke bryder mig om at tage afsted alene. Jeg er altid 100% sikker på, at han er der for mig.

Så alt I alt, jeg ser min far som en super rolleodel. At se om gå igennem et kræftforløb og stadig være mega stærk og overskudsagtig var helt fantastisk, og det er noget af det, jeg stadig husker, selvom jeg var meget yngre, end jeg er nu.

Jeg glemmer nok at sige til ham, hvor meget han egentligt betyder for mig. Dog tror jeg ikke, han er i tvivl, eller det håber jeg ikke, han er. Han ofrer så meget for andre, og derfor syntes jeg, at han fortjener et klap på hans egen skulder for én gangs skyld, så han ved, hvor meget han betyder ikke kun for mig, men for alle, der kender ham.

Mange hilsner, en meget stolt Datter.