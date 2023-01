Træner verdens bedste Anne-Marie Rindom - nu vinder han pris

Piotr Wojewski er kåret som årets træner 2022 af Team Danmark og Salling Group, oplyser Team Danmark i en pressemeddelelse.

Den får Piotr Wojewski for sit arbejde som landstræner for den danske laser radial-gruppe og ikke mindst horsensianske Anne-Marie Rindom, der i det forgangne år igen blev verdensmester.

- Denne pris betyder rigtig meget for mig. Jeg har ofret meget – ikke for at vinde denne pris, men for at sikre succes for mine atleter – og det gør mig rigtig glad og stolt, at det arbejde og de ofringer bliver anerkendt.

- Jeg ved også, at jeg aldrig havde vundet prisen, hvis ikke det havde været for Anne-Maries fantastiske resultater, så jeg er heldig, at jeg mødte hende, og at vi har opbygget så stærkt et forhold, siger Piotr Wojewski.