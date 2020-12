Træningscenter siger nej til folk fra Aarhus

Bor man i en af de 38 kommuner, hvor restauranter eller fitnesscentre er lukkede fra onsdag, opfordres man til at tage sine restriktioner med sig, hvis man krydser grænsen til en af de resterende 60 kommuner. Derfor er det heller ikke længere muligt for aarhusianere at træne i Horsens Crossfit indtil foreløbigt den 3. januar.



- Vi tager restriktionerne alvorligt, for folk skal føle sig sikre i vores centre. Jeg ville være ked af, hvis nogen i mit center ville føle sig utrygge ved, at der også kom folk fra Aarhus og trænede, siger Tine Borup, ejer og daglig leder af Horsens Crossfit.

Hun understreger samtidig, at det ikke har nogen sjov beslutning at tage.

- Selvom det er dybt frustrerende, så lukker vi i det mindste ikke helt ned, tilføjer hun.

19 meter fra kommunegrænsen

Tine Borup driver et tilsvarende center i Odder, hvor hun har været tvunget til at sige nej til et medlem, der bor blot 19 meter på den forkerte side af kommunegrænsen.

- Det virker jo helt absurd, men sådan må det være. Restriktionerne er lavet af en grund, det er ikke bare for sjov, mener hun.

Horsens Crossfit har også besluttet sig for at lukke ned for folk, der kommer ind fra gaden til en enkelt træning. Desuden vil centeret nøje overvåge, hvor nye medlemmer er bosat. Bor de i en af de restriktionsramte kommuner, vil de få at vide, at de først kan benytte deres medlemskab fra den 3. januar.

Ejer frygter fyringer

At frasige sig indtjening på denne måde går ikke ubemærket hen i regnskabet. I år har Horsens Crossfit mistet 25 procent af omsætningen.

- Jeg har medlemmer, der melder sig ud eller sætter medlemskabet på pause. Det kan man da mærke, fortæller Tine Borup, som ser ud i fremtiden med lidt bange anelser.

- Jeg frygter, at uden hjælpepakker kommer vi til at sende medarbejdere hjem, hvis vi ikke kan betale løn lige pludselig. Samtidig er jeg og andre enormt taknemmelige for de hjælpepakker, der har været tidligere, siger hun.