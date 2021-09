Trafikforsker: Større vogntog kan fjerne hver femte lastbiler

Stort potentiale med længere godstog

Der er dog løsninger, der kan afhjælpe trængslen blandt de tunge drenge på motorvejen, siger Kristian Hegner Reinau. Han peger på, at virksomhederne kan få glæde af et større samarbejde om at fylde lastbilerne op, også selvom de er konkurrerende virksomheder.

- Vi har forsket i at lave et system, som gør samarbejdet nemmere mellem virksomheder, fortæller han.

Han peger dog på, at der også vil være plads at hente på motorvejene, hvis lastbilerne får lov at køre med længere vogntog. I nogle tilfælde kan større vogntog reducere antallet af lastbiler med 20 procent.

- Vi har regnet på data fra en stor dansk logistikvirksomhed. Her fandt vi frem til, at hvis de må køre med dobbelt-trailere, men ikke tungere end det de må i dag, så vil de stadig kunne spare omkring ti procent i transportudgift for virksomheden, og og antallet af ture uden last vil i nogle tilfælde kunne reduceres med omkring 40 procent. Derudover slider et vogntog med vægten fordelt over flere vogne også mindre på vejene, fortæller Kristian Hegner Reinau.

