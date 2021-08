Tre anholdt efter voldeligt opgør med to sårede

Sydøstjyllands Politi er søndag morgen tilbageholdende med detaljer om opgøret, der udspandt sig på Hybenvej i boligområdet Sundparken i Horsens.

Kort efter klokken 21 lørdag aften fik politiet en anmeldelse om uro og om, at et opgør var i gang i området.

- Jeg kan her søndag morgen alene oplyse, at der er tale om, hvad vi kalder "personfarlig kriminalitet", hvor to personer er kommet alvorligt til skade, mens tre andre er anholdt, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi.

Senere søndag vil de tre anholdte blive fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.