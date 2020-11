Tre unge mænd dømt til mere end 9 års fængsel efter grov vold og afpresning

Snørebånd rundt om halsen, spark og større "dummebøder" er blot noget af det, som en 21-årig mand fra Horsens er blevet udsat for.

Ved byretten i Horsens er tre mænd i alderen 19, 20 og 24 blevet dømt for afpresning, grov vold og frihedsberøvelse af den 21-årig mand fra Horsens. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulovlighederne skete over fem episoder, der startede med, at den 21-årige lånte 20.000 kroner af en af de tiltalte. Herfra steg mandens gæld som konsekvens af, at han ikke kunne tilbagebetale de penge, han havde lånt.