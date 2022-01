Udstilling om horsensianske rockstjerner forlænget et halvt år

Forsanger uhelbredeligt syg af kræft



For godt et år siden blev 56-årige Paul Christensen erklæret kræftfri. Men sygdommen vendte tilbage. Denne gang lyder diagnosen, at chancerne for at overleve kun er på fire procent. Den besked har sat gang i en masse tanker, og ud af dem er der kommet nyt musik.

- Da jeg fik diagnosen, gik der panik i mig. Jeg fik nogle angstanfald, fordi man er bange for at skulle sige farvel til alle de ting, man holder af. Man føler, at fremtiden bliver stjålet fra en,

Det fortalte Paul Christensen (bedre kendt som 'Ronnie Atkins') tilbage i februar, da TV SYD talte med forsangeren om hans sygdomsforløb.