Ung kvinde savnede andre bogorme at dele læseoplevelser med

Det var svært at finde personer med samme passion, men nu dukker den ene bogorm op efter den anden.

Litteraturen vokser nemlig i popularitet, og i snart et år har 'Danmarks mest uforpligtende bogklub' eksisteret i kulturhuset Platform K i Horsens, hvor Cecilie Rasmussen er medlem af fællesskabet, der er en bogklub for litteraturelskere mellem 15 og 35 år.

- Det var mega hyggeligt at lære dem at kende og dele den her fælles interesse, også selvom jeg var den yngste. Vi talte meget – udover det, der var læst – om hvad man tidligere havde læst og interesserede sig for, siger hun til TV 2.

Horsens er langt fra eneste sted i landet og verdenen, hvor bogklubber hitter. En række danske biblioteker fortæller TV 2, at de oplever stigende interesse også blandt unge for at være med i bogklubber.