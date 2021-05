Ung mand tæsket ihjel i Horsens: Gerningsmænd straffes med fængsel

To mænd på 22 og 20 år er fredag blevet idømt henholdsvis seks og syv års fængsel for et dødeligt overfald begået i Horsens i 2019.

Det fortæller advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af de dømte. Mændene - Morten Nielsen og Matias Rasmussen - er kendt skyldige i vold med døden til følge.

Overfaldet kostede den 22-årig Mark Simonsen livet.

Episoden fandt sted i Carolinelunden i Horsens en weekend i april 2019. Ifølge anklageskriftet blev offeret slået og sparket - blandt andet blev han udsat for knæspark i hovedet og på kroppen.

Død af kvæstelser

Mark Simonsen blev indlagt på hospitalet efter overfaldet og døde nogle dage senere af sine kvæstelser.

- Det er en meget tragisk sag, som selvfølgelig skulle udmønte sig i en hård straf, når de er kendt skyldige. Men vi er skuffede over, at straffen blev så forholdsvist høj, siger Mette Grith Stage.

Hendes klient, Morten Nielsen, har erkendt at have udøvet simpel vold, men har nægtet sig skyldig i vold med døden til følge.

Matias Rasmussen har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Sidstnævnte idømmes en hårdere straf end sin kammerat, da han tidligere har været straffet.

Morten Nielsen har derimod ikke før været på kant med loven.

Uvenner i flere år

Retten i Horsens mente, at de to mænd udøvede grov vold i forening, og at volden gav offeret de skader, som endte med at koste ham livet.

Ifølge Mette Grith Stage havde Morten Nielsen og offeret været uvenner i flere år forud for overfaldet, og de havde tidligere været oppe at slås.

De to gerningsmænd blev anholdt af politiet knap en uge efter episoden i Carolinelunden og blev efterfølgende varetægtsfængslet.

De var fængslet i et år, mens efterforskningen stod på, inden de begge i april 2020 blev sat på fri fod. Da de i begyndelsen af maj i år blev kendt skyldige i sagen, besluttede retten, at de igen skulle varetægtsfængsles.

Der skal som udgangspunkt være særlige grunde til at lade en varetægtsfængsling strække sig mere end 12 måneder.

Begge dømte har bedt om tid til at overveje, hvorvidt de skal anke dommen.