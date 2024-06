Usædvanligt travl dag for brandfolk

Af Daniel Rasmussen Udgivet 30. jun

Hele otte gange blev brandfolkene fra Sydøstjyllands Brandvæsen kaldt ud lørdag. To gange til brande i villaer.

Lørdag var en travl dag for Sydøstjyllands Brandvæsen. Hele otte gange blev brandfolkene kaldt ud i løbet af dagen herunder til flere brande i villaer. - Det var en usædvanlig travl dag, siger Aqqaluk Petersen, der er indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen. Klokken 8:16 gik alarmen første gang. Dette var en udkørsel til en alarm, som automatisk tilkalder brandvæsenet. Det viste sig dog, at der ikke var mere i det. Det er forholdsvis almindeligt, at brandvæsenet rykker ud til den type alarmer. Omkring timer senere gik alarmen igen klokken 10:14. Denne gang var det en brand i en transformerstation på Gludvej i Juelsminde, hvor en sikring var sprunget. To udkald med et minuts mellemrum Efter frokost tog arbejdsdagen dog for alvor fart for brandfolkene. Klokken 13:24 var det tilkaldte en automatisk alarm igen brandvæsenet - denne gang på stadionvej i Horsens. Igen viste det sig dog at være falsk alarm. En time senere klokken 14:32 gik alarmen igen. Denne gang til en brand i en villa på Snaptunvej i Juelsminde. Blot et minut senere 14:33 fik brandvæsenet endnu et alarmopkald om en brand i på Orkesteralle i Horsens. Brandfolkene måtte altså rykke ud til to brande på en gang. Det viste sig dog, at branden i Juelsminde ikke var så omfattende. - Ved ankomst viste det sig, at der var en kortslutning i en varmepumpe med røgspredning til kælder og noget beboelse. Så det var heldigvis ikke så slemt, siger Aqqaluk Petersen. - Der skulle bare udluftes, og så rekvirerede vi skadeservice til vurdering af røgen, siger Aqqaluk Petersen.

Branden i Horsens var dog mere omfattende. Her var der tale om en brand i et skur, som stort set udbrændte. Derudover brændte et par meter hæk, ligesom der var brandskade på en udestue. - Allerede da vi kørte, kunne vi se røgfanen, som steg op i luften. Da vi ankom var skuret så udbrændt, at det var ved at falde sammen. Da naboerne anmeldte branden, var flammerne allerede brudt igennem taget på skuret. - Så det er gået rigtig stærkt, siger Aqqaluk Petersen. Han vil ikke spekulere i årsagen til branden, men siger at branden tilsyneladende er opstået i eller ved skuret. Brand på halmloft og i halmstak Næste udkald for brandfolkene var en brand på en gård på Toftegårdsvej i Hedensted. Udkaldet kom klokken 17:27. - Det var en lade med halmloft, hvor der var brand i halmloftet. Det fik vi slukket. - Det var heldigvis uden kraftig brand. Det var nærmere en glødebrand, fortæller indsatslederen. Han tilføjer, at det var relativt tomt på loftet, og der skete derfor ikke de store skader. Lidt over en time senere var den så gal igen. Klokken 18:50 blev brandfolkene kaldt ud til en brand i en halmstak i Horsens.