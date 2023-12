Ustoppelig håndboldprofil har nøglerolle i VM-drøm

Var unik, men ikke en lysende stjerne

Ulrich Holm var kometens træner i fem år fra U10 til U14, hvor det første år var i Stensballe og derefter i Horsens HH. For ham lå det ikke i kortene, at hun ville udvikle sig til den stjerne, hun er i dag. Hun var sjældent den ultimative topscorer i kampene, men var altid på tavlen.

- Hendes bundniveau var utroligt højt. Hun scorede stort set altid fem til seks mål i kampene. Når det ikke lykkedes for holdet, så kæmpede hun hårdere og lykkedes alligevel, fortæller Ulrik Holm.

Han fortæller, at hun var på alle de udtagne hold, hun kunne komme på. Men det, der har gjort størst indtryk, er hendes personlighed.

- Hun er virkelig et rart menneske. Hun vil altid gerne være noget for andre, og hun deler også gerne ud af sig selv i klubben, når hun kan. Men man skal ikke tage fejl. Når hun går på banen, så uddeler hun tæsk, og bagefter møder man hendes store hjerte igen, fortæller Ulrik Holm.

Nøglerolle i Danmarks succes

Fredag skal Kristina Jørgensen igen finde ind til fighterhjertet, når Danmark skal forsøge at nå VM-finalen med en sejr over ærkefjenden fra Norge. Ifølge Ulrik Holm er Danmark ikke favoritten.

- Danmark er kommet lidt usikkert fra start i slutrunden, men det er Norge også. Jeg håber, at Danmark vinder, men jeg tror desværre, at Norge vinder og går hele vejen. Men man kan aldrig vide sig sikker, når man har et stort hjerte, siger Ulrik Holm.

Hendes briller er i dag skiftet ud med kontaktlinser, men skulle situationen opstå igen i de døende minutter, så er der for Ulrik Holm ingen tvivl om, hvem der ofrer sig for en sejr.