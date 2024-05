Utålmodig rektor savner forklaring på øjenskader

Senest har firmaet Firedisko, der leverede udstyr til festen, i en mail til Horsens Gymnasium og HF oplyst, at den revne i en UV-lampe, der måske og måske ikke medførte en UV-stråling, ikke var der, da firmaet stillede sit grej op. Det skriver Horsens Folkeblad.



Rektor på Horsens Gymnasium og HF, Flemming Steen Jensen, savner et mere håndfast og konkret svar på, hvordan det så kunne gå så galt, som det gjorde.

- Jeg begynder at blive utålmodig. Men jo længere jeg venter uden at få svar, des mere hælder jeg til, at jeg ikke skal have UV-lys ind på min skole igen. Der sidder også nogle elever og venter på svar, og de har krav på at vide, hvad der skete, siger Flemming Steen Jensen til avisen.

Eleverne berettede om ondt i øjnene allerede samme aften, og flere endte med at tage på skadestuen, hvor læger netop sammenlignede deres skader med dem, man får i sol eller solarier.

Ikke længe efter rettede fokus sig mod lamperne med uv-pærer som hovedmistænkt, og det viste sig ved nærmere eftersyn, at én af dem var revnet og havde en flænge i glasset.