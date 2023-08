Uvejr begrænser togafgange fra Horsens

Det siger Nicolai Smidt Sigsgaard, der er områdechef i Banedanmark for trafikstyring.



- Med afsæt i de varsler, der er kommet fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut, red.), har vi besluttet, at allerede fra i aften vil vi fra Horsens og mod nord køre med færre tog, siger han.

Flere steder i landet bliver trafikken mandag påvirket af vejret. Vejdirektoratet har mandag valgt at sænke fartgrænsen på Vejlefjordbroen til 80 kilometer i timen, samtidig med at følsomme køretøjer frarådes at passere broen indtil tirsdag.