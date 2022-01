Vandet på lille ø kan igen drikkes

Beboerne på den lille ø Endelave i Horsens Fjord kan nu drikke vandet fra hanen igen uden at skulle koge det først.

Det oplyser Samn Forsyning i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at kimtallet, som er et tal over indholdet af vand med naturligt forekommende jord- og vandbakterier, er faldet ned til et normalt niveau igen, efter en analyse viste, at tallet var for højt den 27. december 2021.