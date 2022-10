Vandet var gråt og fiskene gispede efter ilt – ingen kender årsag til iltsvind

Det forklarer afdelingsleder Kjell Stockfisch, Horsens Kommune.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad det er for noget, der er endt i havnen, siger han.

- Men vi kan se, at rejer og krabber er højt oppe i vandet. De plejer at være på bunden, så det tyder på, at der er iltfattigt på bunden, at de derfor er søgt højere op i vandet, siger Kjell Stockfisch.

Han forventer, at kommunen senere på dagen vil have resultatet af vandprøverne.

- Så kan vi i hvert fald få en indikation på, hvad der er sket, hvis vi finder et stof, som ikke skal være i vandet, siger han.