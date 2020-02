Vandstanden faldet - evakuerede beboerne kan vende hjem igen

Ringvejen Schüttesvej i Horsens er stadig spærret for trafik. Dæmningen, som adskiller Bygholm Sø og ejendommene ved Bygholm Åvænget, skal tirsdag formiddag undersøges for, om mandagens oversvømmelser har skadet den. Foto: Pernille Leftes

De knap 100 beboerne ved Bygholm Åvænget i Horsens har ikke sovet hjemme i nat. De blev mandag evakueret fra deres hjem på grund af faren for oversvømmelser, og omkring halvdelen af dem tog imod et tilbud om at spendere natten på et hotel på kommunens regning.

Nu er vandstanden i Bygholm Sø imidlertid faldet så meget, at de trygt kan vende hjem igen.

- Vandstanden er faldet med 35 millimeter. Der mangler cirka 25 millimeter endnu, før vi er nede på det normale igen, men nu er det sikkert for beboerne at vende hjem, fortæller Toni Bygballe, ingeniør, Horsens Kommune, til TV SYD.

Læs også Trafikeret vej i evakueret område fortsat lukket - find alternativer tirsdag morgen

Åben for trafik til middag

Ringvejen Schüttesvej er dog stadig spærret for trafik. Dæmningen, som adskiller Bygholm Sø og ejendommene ved Bygholm Åvænget, skal tirsdag undersøges for, om mandagens oversvømmelser har skadet dens betonkonstruktion og asfalt.

- Vi tjekker vejdæmningen her til formiddag. Hvis den ikke er skadet, åbner vi atter for trafikken ved middagstid, siger han.

Der er de seneste 14 dage faldet 115 millimeter regn på 14 dage. Det meste faldt søndag og skabte situationen med oversvømmelser ved Bygholm Sø.

Læs også Farlig skorsten lagt ned af store kraner