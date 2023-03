Vejrtrækningsøvelser giver plejehjemspersonale mere overskud

Stolthed i faget

Både personale og pårørende giver gode tilbagemeldinger efter forløbet, og det sætter områdeleder for demensområdet i Horsens Kommune, Susanne Rasmussen, pris på.

- Man bliver da stolt over, at det, man har været med til at sætte i værk, har en betydning for medarbejderne, men i allerhøjeste grad en betydning for borgeren. Vi er her for at give den bedst mulige omsorg med højest mulig livskvalitet, siger hun.

Derfor vurderer hun også, at pengene er brugt et godt sted.

- Man kan jo altid overveje, om det kan bruges på en anden måde, men her har vi gjort en rigtig god investering, siger Susanne Rasmussen.

Det oplever Bente Harboe NIcolaisen og Anette Starup også, der både opnår en bedre søvn og forståelse blandt hinanden.