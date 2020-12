Viceborgmester: Uholdbar løsning med inhabil kommunaldirektør

Horsens’ kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen er for fremtiden udelukket fra at deltage i kommunale sager omhandlende erhvervsmanden Michael Mortensen og hans selskaber. Årsagen er, at han danner par med en søster til Michael Mortensens hustru.



Ifølge en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kromann Reumert kan det give anledning til habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandlingen af konkrete sager. Men løsningen er ikke at erklære ham inhabil i de sager, mener viceborgmester Martin Ravn fra Venstre.

- Vi er havnet i en yderst beklagelig situation, og problemet er jo ikke løst med det her, siger Martin Ravn, der som blot én af fire byrådsmedlemmer stemte nej på mandagens byrådsmøde til dette punkt på den lukkede dagsorden.

- Det er uholdbart

Kromann Reumert skriver i deres rapport, at der skal laves en organisationsændring, hvis man vil være på den sikre side i fremtiden. Det er Martin Ravn også enig i. Dog så han helst, at det blev gjort anderledes end besluttet.

- Jeg er ikke enig i den måde, man har tænkt sig at gøre det på. Derfor stemte jeg imod. Fordi problemet med, at kommunaldirektøren skal uden for døren, når man i direktionen diskuterer disse sager, for at undgå enhver tvivl. Men jeg tror bare ikke, at den tvivl forsvinder med det her. Det vil stadigvæk være sådan, at mange udenforstående kigger på Horsens Kommune i nogle bestemte sager og kan være i tvivl om upartiskheden for den person. Det ser jeg som det kritiske punkt i sagen, siger han og refererer til forvaltningslovens § 3. afsnit 5, der siger, at “Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed”.

- Nu vil der vil stadig kunne rejses tvivl, når man kigger udefra, og det er uholdbart. Skal man det 100 procent til livs, bliver man nødt til at vælge en organisationsform, hvor spørgsmålet ikke kan rejses. Ved for eksempel ved at sidestille direktørerne eller, at Peter Sinding indgår i organisationen på en anden måde, mener Martin Ravn.