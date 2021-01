Vidne talte med 81-årige Carl fredag men vidste ikke, han var forsvundet

Vidnet mødte Carl fredag klokken 17 på Allégade i Horsens, hvor den forsvundne mand kom gående på det modsatte fortorv. Her var han iført en grønlig jakke, grå bukser, sorte sko og briller med guldstel. Derudover havde han gråt fuldskæg. Han virkede hverken konfus eller dårligt gående.

- De to førte en samtale hen over vejen, fordi de kender hinanden fra gamle dage. Vi har vurderet, at vidnet er troværdigt, så derfor tror vi også, at der er en mulighed for, at Carl stadig er i live, siger vagtchef Jørn Bystrup.