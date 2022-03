Vidner søges: Kvinde slået i ansigtet af vildt fremmed

Her gik den 51-årige kvinde forbi gerningsmanden, og da de passerer hinanden, tror kvinden, at manden taler til hende, så henvender hun sig til ham.

Det skulle hun ikke have gjort. Det resulterer nemlig i, at kvinden bliver slået to gange i ansigtet af manden, som ikke er identificeret.

Efter at have slået kvinden i ansigtet forsvinder gerningsmanden i ukendt retning.

Signalement af gerningsmanden:



Det er en mand på omkring 50-60 år, der er lys i huden og kraftig af bygning. Han vurderes til at være omkring 180-185 cm høj. Han var iført sort eller mørk jakke, grå bukser og en rød hue, og han har muligvis gået og talt højt med sig selv.

Hvis du har oplysninger i sagen, vil Sydøstjyllands Politi gerne høre fra dig på telefonnummer 1-1-4.