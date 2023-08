I år kan finalisterne se frem til at danse for et noget større live-publikum, da finalen skal holdes i Horsens, hvor Forum Horsens lægger gulv til.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Horsens har også flere gange tidligere været vært for 'Vild Med Dans'-finalen.



Det er i øvrigt jubilæumssæson på programmet, der sætter gang i sin 20. sæson.

Billetter til finalen, der finder sted fredag 24. november, sættes til salg senere på sæsonen.