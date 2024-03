Virksomhed med fleksjobbere demonstrerer mod fagforening

Wake-up call

Torsdagens demonstration handler for Social Craft om at sætte et eksempel. De vil gerne have en overenskomst, der fungerer og mener ikke, at 3F har været lydhør eller ville forhandle. Derfor har de også fremlagt et ønske om at tiltræde i Industriens overenskomst, men det er blevet afvist af 3F.

- En 3F konflikt varsles ikke for at lukke virksomheder, men for at sikre lige vilkår for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, siger Brian Tollak Nielsen, formand, 3F Horsens og Omegn.

De mener fra 3F's side, at en stor del af de ansatte i fleksjob udfører arbejde på lokale virksomheder, som ellers skulle være udført af fastansatte medarbejdere.

Men det afviser Social Craft.

- Vi håber, at demonstrationen er et wake-up call til 3F. Og vi håber, at der for fremtiden bliver lavet en overenskomst, der passer til socialøkonomiske virksomheder som os, så andre ikke lider samme skæbne, siger Stinne Simonsen, direktør og stifter af Social Craft.