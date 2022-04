Virksomhed skulle spare, og det blev en fordel for medarbejderne

Fordele for familien

Jens Sønderby arbejder som smed hos RK Smede- og Maskinfabrik, og for ham er en fire dages arbejdsuge fordelagtigt i familielivet.

- Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg er far til små børn, så jeg synes, det er en rigtig god mulighed - det er meget mere fleksibelt. Det kan være svært at få alt til at hænge sammen, og det er meget nemmere, når man har en ekstra fridag i løbet af ugen, siger Jens Sønderby.

Lønnen er den samme, og så arbejder han omkring 9,5 time de fire andre dage for at kunne holde helt fri fredag.

Effektive arbejdsdage

Ifølge Pernille Garde Abildgaard, som har specialiseret sig i 4-dages arbejdsuger og skrevet flere bøger om emnet, er det effektivt at skære arbejdsugen ned til fire dage.

- Den primære grund til at skifte til en 4-dages arbejdsuge er ofte, at virksomheden har svært ved at tiltrække nok arbejdskraft. Hvis man kan lokke med en 4-dages arbejdsuge, kan man fastholde og tiltrække personer og kompetencer, man ellers ville have svært ved at beholde eller tiltrække, siger Pernille Garde Abildgaard.

Men der er også store fordele ved at arbejde en dag mindre, især hvis man skærer timerne til, så arbejdsugen udgør færre end de 37 timer, mens lønnen stadig forbliver den samme.

- En anden grund er, at man ønsker et mindre stresset arbejdsmiljø og et arbejdsliv med mere balance samt at undgå mental og fysisk nedslidning og dermed få muligheden for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Og det vil jeg også sige, at man opnår. Jeg har data, der viser, at man kan øge produktiviteten væsentligt med en 4-dages arbejdsuge , samtidig med at arbejdsglæden og trivslen stiger, og sygefraværet falder, siger Pernille Garde Abildgaard.

Den ekstra fridag bliver ofte brugt på enten mig-tid, familie-tid eller selvudvikling.